Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın Drone ile havadan görüntülenen yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken, İstanbul-Bursa yolu trafiğe kapatıldı

Bursa'da otomobil yedek parça ve hurdaların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın altından kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Yalova Caddesi'nde otomobil yedek parça ve hurdaların bulunduğu bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbulBursa yolu üzerinde bulunan bir araç geri dönüşüm tesisinde önce patlama sesi, ardından yangın meydana geldi. Alevlerin ve dumanların tesisi sarmasıyla vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın sebebiyle İstanbulBursa yolu trafiğe kapatıldı. Öte yandan meraklı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yangını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda tekrar tekrar ikaz etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Büyük yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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