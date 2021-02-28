Uludağ'daki yaban hayvanları için yemleme çalışması

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Uludağ'ın zirvelerinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 2 bin 100 metre rakımlı Paşaçayırı Tepe mevkisine 3 adet paletli kar ezme makineleri snowtraclar ile ulaştı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü personellerince ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için pazar artığı ve ekmekten oluşan 2 bin 500 kilogram yem Uludağ'ın zirve noktalarına bırakıldı.

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