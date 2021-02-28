Aykut Erdoğan: “Mustafa Er’in erleri gereken cevabı verdi”

Akhisarspor galibiyeti sonrası konuşan Bursaspor Yardımcı Antrenörü Aykut Erdoğan, “Mustafa Er’in erleri sahada gereken cevabı verdi. 20’dan geriye düşmemize rağmen kazandığımız için çok mutluyuz. Bu çıkışımızı Boluspor maçı ile sürdürmek istiyoruz” dedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’u 20 geriden gelerek 32 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalardan bulunan Bursaspor Yardımcı Antrenörü Aykut Erdoğan, “Bugün 20 dan rağmen maçı kazandık. 1 aydır Covid19 ve sakatlıklarla boğuşuyoruz. Çok istedik ve kazandık. Çok mutluyuz. Bugün Mustafa Er’in erleri gereken cevabı sahada verdi. Önümüzde Boluspor maçı var. O maçla beraber çıkışımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kısaca maçın hakemini de değerlendiren Erdoğan, “Sağ içinde tansiyon yüksekti. Net 3 tane penaltımız verilmedi. Bizim tacımızı vermiyor Mustafa hocanın haklı itirazından kırmızı kart görerek atıldı. İyi niyetli, kötü niyetliye girmek istemiyorum ama kötü maç yönetti diyebilirim” şeklinde konuştu.

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