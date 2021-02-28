Bursaspor - Akhisarspor maçının ardından



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'da yardımcı antrenör Aykut Erdoğan, istekli ve arzulu oynadıkları maçı kazandıklarını ifade etti.

Mücadeleyi bırakmadıklarını dile getiren Erdoğan, "İstekli ve arzulu bir şekilde oynayarak kazandık. Son 2 aydır Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla boğuşuyoruz. Maçı gerçekten çok istedik. Kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Er'in erleri bugün gereken cevapları sahada verdi. Çok şükür maçı kazandık. Önümüzde Boluspor maçı var. Maç maç bakıyoruz. Bu maçla beraber çıkışı sürdürüp play-off hattına yaklaşmak istiyoruz. Saha içinde tansiyon yüksekti. Bizim kenardan gördüğümüz kadarıyla net 3 penaltı pozisyonu vardı. İyi-kötü niyetine girmek istemiyorum ama hakem kötü maç yönetti" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül ise takımın başında ilk maçına çıktığını ve yeterince çalışma imkanı bulamadıklarını belirtti. Gül, "Maça istediğimiz gibi başladık. 2-0 öne geçtik, 3'üncü golü atma şansını yakaladık. Devre 2-1 bitti. Maçın kırılma anında, bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı saha dışındayken gol buldular. Bu gol Bursaspor'u oyunun içine çekti. İnanmaya başladılar. İkinci yarı istediğimiz kadar topa sahip olamadık. Bizi bu anlamda zora soktular. İlk maçı kazanmak istiyorduk. Önümüzde 10 maç var. Bu maçlardan istediğimiz sonuçları alarak inşallah sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-28 19:17:41



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