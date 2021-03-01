Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan zanlıdan ilginç cevap: 'Ehliyetim yoktu' Ehliyetim yoktu bahanesi pahalıya patladı

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durdu. Araç içerisinde çıkarak kaçmaya çalışan 2 zanlı ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gazetecilerin neden kaçtın sorusuna ise ‘’ ehliyetim yoktu ondan kaçtım’’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri 16 JOC 53 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan araç hızla kaçmaya başladı.

Önce duvara, sonra polis aracına çarptı

15 kilometrelik kovalamacanın ardından Altınova Mahallesi Kale sokağı ablukaya alan zanlı binanın duvarına çarptı. Daha polis aracına çarpan zanlılar araç içinden inerek kaçmaya başladı. Zanlıların peşinden koşan ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak sokak üzerinde yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranmaları bulunan şüpheliler Ali İhsan A., ve Mutlu Ç gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Ehliyetim Yoktu

Kaçan zanlılardan birisi gazetecilerin neden kaçtın polislerden sorusuna ‘ehliyetim yoktu ‘ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan sokağa çıkma yasağını ihlalinden 6 bin 300 TL para cezası kesilirken, ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan 6 bin 150 TL para cezası uygulandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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