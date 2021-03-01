Kısıtlamanın son dakikalarında 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; 15 bin 907 TL ceza uygulandı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kısıtlamanın son dakikalarında polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Ali İhsan A. (32), 10 kilometrelik kovalamacanın ardından önce evin duvarına ardından da polis aracına çarpınca yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren şüphelinin otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali İhsan A. ile yanında bulunan arkadaşı Mutlu Ç.´ye (31) toplam 15 bin 907 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi´nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi, Celal Bayar Caddesi üzerinde seyreden Ali İhsan A. yönetimindeki 16 JOC 53 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

ÖNCE EVİN DUVARINA, ARDINDAN POLİS ARACINA ÇARPTI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Altınova Mahallesi´nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Ali İhsan A. yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçışını sürdürdü. 1. Kale Sokak´ta manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İhsan A. önce bir evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durabildi. Kazadan sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ali İhsan A. ile yanında bulunan arkadaşı Mutlu Ç. polis ekiplerince yakalandı.

TOPLAM 15 BİN 907 TL CEZA

Ali İhsan A. ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını iddia ederken otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı tespit edilen Ali İhsan A.´ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 6 bin 909 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 757 TL ceza kesildi. Beraberindeki Mutlu Ç.´ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanırken 2 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-03-01 07:04:58



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