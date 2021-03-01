Federasyon başkanı uyardı: "Bitkisel karışım alırken kandırılmayın" Bitkisel karışımları 5 kat daha yüksek fiyata satıyorlar

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, bazı kişilerin bitkisel karışımları 5 kat daha fazla yüksek fiyatla sattığını belirterek, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Korona virüsten dolayı çok fazla rağbet gören bitkisel karışımlar fırsatçıları harekete geçirdi. Vatandaşların kendisi hazırlasa 5 kat ucuza alacağı bitkisel karışımları fırsatçılar 5 kat fazla fiyatla satıyor. Federasyon başkanı, vatandaşları aldanmamaları konusunda uyardı.

Fırsatçıların bitkisel karışımları 5 kat fazla fiyatla sattığını ifade eden Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Korona virüs hayatımıza girdiğinden itibaren bitkisel ürünlere büyük bir rağbet var. Bunu rant haline çeviren çok fazla insan var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Korona virüse iyi geliyor deyip içine beş tane bitkiyi koyup karıştırarak çok yüksek meblağlara satanlar var. İnsanlar fayda görebilmek için bunları alıyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etsinler. Bizim federasyonumuza kayıtlı güvenilir aktarlardan alışveriş yapsınlar. Bu şekilde alışveriş yaparlarsa hem aldıklarından fayda görürler, hem de aldıkları ürünlere çok yüksek bedeller ödemezler. Vatandaşın kendi alıp karıştırsa ucuza mal edeceği ürünü fırsatçılar 5 kat fiyata satabiliyorlar. Bir de kalitesiz ürün satan kişiler var. Vatandaş bilmediği ve güvenmediği hiç bir yerden alışveriş yapmasın. Şifa bulacağım derken sağlığından olabilir. Bizim federasyonumuza bağlı olan aktarlardan alışveriş yapsınlar. Biz her önümüze gelene belge vermiyoruz. Bizim Türkiye genelinde kayıtlı 4 bin 800 mükellefimiz var" dedi.

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