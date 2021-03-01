Bursaspor hayat buldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Akhisarspor karşısında son anlarda kritik bir dönüşe imza atan Bursaspor, hem galibiyet ve gol özlemine son verdi, hem de Play-Off iddiasını korudu.
Spor Toto 1. Lig´de Bursaspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor karşısında devreye 2-1 geride girmesine karşın, mücadelenin son anlarına doğru bulduğu gollerle müsabakadan 3-2´lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 34´e yükselten Bursa temsilcisi, Play-Off iddiasını da korudu. Ligde normal sezonun bitimine 10 hafta kala, Bursa ekibinin Play-Off hattı ile arasındaki 7 puanlık fark devam ediyor.
Karşılaşmada kritik bir dönüş gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon ligde ikinci kez bu başarıyı sergiledi. Bursa ekibi, ligin 8. haftasında da, yine evinde Boluspor´a karşı yenik duruma düşmesine karşın müsabakadan 4-2´lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu sezon ligde 8 kez geriye düşen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerden 7 puan çıkardı. 5 karşılaşmada ise Bursaspor, rakiplerine mağlup oldu.
Bursaspor, Akhisarspor maçıyla birlikte galibiyet hasretine de son verdi. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerden yalnızca bir puan toplarken; Akhisarspor´da alınan 3 puanın ardından hem bu özlemi sona erdi, hem de Play-Off yarışından kopmadı. Aynı zamanda Bursa ekibi, evinde de 3 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı.
Bursa temsilcisi, 3 maçlık gol özlemini de bu maç ile birlikte dindirdi. Ligin ilk 20 haftasında tüm lig müsabakalarında gol ve goller bulmasına karşın; üst üste 3 maç rakip fileleri havalandıramayan Bursaspor, Akhisarspor ağlarına 3 gol bıraktı. Maçta gol katkısı veren isimlerden Emirhan Aydoğan ve Burak Kapacak 6., Özer Hurmacı ise 2. kez bu sezon ligdeki golünü kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-01 10:34:29
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