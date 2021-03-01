Bursaspor’un Akhisarspor’u 32 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Emirhan Aydoğan, “Onur mücadelesi vereceğimize inanmıştık. 20 geriye düştük ama yeniden ayağa kalktık” dedi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında 20 geriye düştükleri Akhisarspor maçını 32 kazanan Bursaspor’da sevinç hakim. Yeşil beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Emirhan Aydoğan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Sezon başından beri acı çektiğimiz çok anlar oldu. Ama son 1 aydır sonuçların neticesinde de acı çekiyorduk. Geleceğimiz söz konusuydu. Onur mücadelesi vereceğimize inanmıştık. 20 geriye düştük ama yeniden ayağa kalktık. En az bu maçtaki hırs kadar, geride kalan maçları oynayacağız.”

Emirhan Aydoğan ayrıca sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: “Geriye düşsek de kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler.”

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