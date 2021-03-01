Tarihî park yeniden açılıyor Yenişehir’in en eski parkı yenilendi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan Babasultan Parkı yenilenen yüzüyle hizmete açılmak için gün sayıyor.

Tarihî mekânların restorasyon ve çevre düzenlemelerine büyük önem veren Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile yenilenen Babasultan Parkını halkın hizmetine açıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “En kısa sürede parkımızı ve Kozdere çamlığımızı hizmete açmak istiyoruz. Biz hizmetlerimize Cumhur ittifakı olarak devam ediyoruz. Halkımız bu tarihî mekânda olacak. Babasultan Parkı eski kimliğini kazanacak. Bu önemli yerin çevre düzenlenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İşletmesini de Yenişehir Belediyesi olarak bizler yapacağız. İlkbaharda parkımızı açmak istiyoruz” diye konuştu.

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