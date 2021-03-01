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Kopan kola 15 sene sonra gelen tazminat Kazada kopan kol için 141 bin TL tazminat Kopan kol davası 15. senede bitti

İHA

Kopan kola 15 sene sonra gelen tazminat Kazada kopan kol için 141 bin TL tazminat Kopan kol davası 15. senede bitti

Şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sol kolu omuz kısmına kadar kopan genç, 15 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.
29 Mart 2005’te Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İ.B. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, aşırı yağıştan kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada B.S. hayatını kaybederken 18 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ş.T.’nin sol kolu omuz kısmına kadar koptu. Aylar süren tedavinin ardından Ş.T.’ye protez kol takıldı. Kazazede genç, Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde otobüs sürücüsü, sahibi, otobüsün bağlı olduğu seyahat şirketi ve sigorta şirketi aleyhine toplam 154 bin 476 TL maddi tazminat ile 26 bin 460 TL olan protez kol ve tedavi masrafının tahsil edilmesini talep etti. Kazada omuz kısmına kadar sol kolunun koptuğunu, olay tarihinde henüz 21 yaşında olduğunu dile getirdi. Mahkemede savunma yapan davalı otobüs sürücüsü İ.B., kazada kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Sigorta şirketi avukatı ise davanın süresinde açılmadığını öne sürdü.
Bilirkişi raporunu da değerlendiren Mahkeme, maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 141 bin 976 TL’nin olay tarihi olan 29/03/2005 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilmesine hükmetti. Mahkeme, davacının protez bedeline ilişkin açtığı davanın kabulü ile 26 bin 460 TL protez bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine hükmetti. Otobüs şirketiyle sigorta şirketinin kararı temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Geçtiğimiz günlerde dava dosyasını yeniden değerlendiren Daire, mahkeme hükmünün oy birliği ile onanmasına karar verdi. Yargıtay’ın onama kararıyla birlikte kazada kolu kopan ve yıllarca protez kolla yaşamak zorunda kalan Ş.T., tam 15 sene sonra tazminatı almaya hak kazandı.

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