Mudanya basketbol sahası yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahası sil baştan yeniliyor.

Bursa’nın sporda da marka kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör spor kulüplerine sahalar, branşlara özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede mevut olan tesisleri de modernize ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır yoğun olarak kullandığı basketbol sahası da sil baştan yenileniyor. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hâle gelen saha Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile komple yenileniyor.

Çalışmalar çerçevesinde 615 metrekare alanlı saha zemininin asfalt kaplaması tamamlanırken, saha etrafındaki tel örgüler yenilecek ve saha kenarına 110 kişi kapasiteli tribün oluşturulacak. Çalışma kapsamında sahanın aydınlatma sistemi de yenilecek ve Mudanyalı gençlerin yıllardır basketbol için bir araya geldiği saha çalışmalar tamamlandıktan sonra yenilenen yüzüyle yeniden sporseverlere ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar gençlere yönelik her türlü hizmete büyük önem verdiklerini söyledi. Mudanya’da da yıllardır gençlerin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasının da bu çalışmalar kapsamında ele alındığını belirten Başkan Aktaş, “Yeter ki gençlerimiz zararlı alışkanlıklar yerine spor ve sanatla ilgilensinler. Biz onlar için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

