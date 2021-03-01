Tankerle su taşımak tarih oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık nedeniyle su kaynaklarından elde edilen su miktarının düşmesi üzerine zaman zaman içme suyu ihtiyacını tankerlerle taşıma yoluyla sağlayan Yenişehir’in Terziler Mahallesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Bursa’nın 17 ilçesinde de ulaşım ve alt yapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren, BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlarla en ücra kırsal mahalleleri bile sağlıklı içme suyu ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’in Terziler Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorununa da köklü çözüm üretiyor. İçme suyu şebekesi 2017 yılında yenilenen 792 nüfuslu Terziler Mahallesi’nde 452 içme suyu abonesi bulunan BUSKİ, kuraklık sebebiyle mahalleyi besleyen kaynaklardaki su miktarının azalmasıyla zaman zaman tankerlerle su temini yapılan mahallenin su sorununu ortadan kaldırıyor. Terziler ve çevre mahallelerde sondaj çalışmaları yapan BUSKİ, Akdere Mahallesi sınırları içindeki arazide yapılan sondajda 144 metrede yeterli suya ulaştı. Kullanılabilir raporları alınan suyun Terziler Mahallesi’ne ulaştırılması için planlanan 12 kilometrelik terfi hattı imalatına da başlandı. Hattın yarısının imalatı tamamlanırken, kalan kısmın da bitirilmesi ile Terziler Mahallesi’nin içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülmüş olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve alt yapı meselesinin en önemli öncelikleri olduğunu hatırlatarak, bu iki konudan asla taviz vermediklerini söyledi. Tüm kırsal mahallelerinin sağlıklı içme suyu ve alt yapıya kavuşması için BUSKİ ekiplerinin yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yenişehir ilçemizde de geçtiğimiz yılın Ocak ayında 6 mahallemizin içme suyu meselesini çözmüştük. Aydoğdu ve Terziler Mahallelerimizle ilgili çalışmaları da hemen başlatmıştık. Terziler Mahallemizde süreç biraz uzadı. Yeterli suyu bulmak zaman aldı. Şimdi yeterli suyumuz var ve bu suyu Terziler’e getirmek için de çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah çalışmalar bittiğinde Terziler’de içme suyu sorunu yaşanmayacak” diye konuştu.

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