Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
TFF 1. Lig’in 25. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör, Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Akhisarspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmalarıyaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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