Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak. Demirtaş Dumlupınar ve Demirtaş Sakarya mahallelerinde Sanayi Çevre Yolu Caddesi, Hastane Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, 1. Çivit Caddesi ve 29.Yıldız Sokak arasında kalan bölge ve civarında 02.03.2021 tarihinde, 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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