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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş, Covid 19 aşısı oldu

İHA

Başkan Aktaş, Covid 19 aşısı oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sırası geldiği için Covid 19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde oldu.
Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve riskli meslek gruplarıyla başlayan aşılama süreci kesintisiz devam ediyor. Aşılama sırası gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ilk doz aşısını yaptırmak için Bursa Şehir Hastanesi’ne gitti. Burada Başkan Aktaş’a İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da eşlik etti. Başkan Aktaş ilk olarak Başhekimliği ziyaret ederek burada pandeminin kahramanı olan sağlık çalışanları için oluşturdukları Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’nda Şehir Hastanesi Başhekimi ve Başhekim yardımcıları adına dikilen fidanların sertifikasını teslim etti. Daha sonra aşı odasına geçen Başkan Aktaş’a ilk doz aşısı hemşire Bilgi Korkmaz tarafından yapıldı.
Aşını olduktan sonra süreci değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Sağlık Bakanlığı, ilgili kurumlar ve özellikle sağlık çalışanlarının yoğun gayretleriyle 11,5 aydır korona virüse karşı etkin bir mücadele sergilendiğini söyledi. Rakamların en yoğun olduğu günlerde bile sürecin sağlıklı bir şekilde yönetildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi yine ülkemizde aşılama süreci başladı ve bir takvim dahilinde devam ediyor. Bugün de bu takvim gereği ben de ilk faz aşımı oldum. Buradan özellikle tüm hemşerilerimize şunu tavsiye ederim. Kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Bu zorluğu hep beraber yeneceğiz. Bunun ekonomik yansımaları da oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz güçlü bir ülkeyiz. Bu sıkıntıyı hem sağlık çalışanlarımızın gayretleri hem de sağlıktaki altyapımızla aşıyoruz. Hayatımızın daha da normale dönmesi adına dikkatli bir şekilde sürecin takip edilmesi önemli. Lütfen kimse aşıyı ihmal etmesin en kısa zamanda normal günlere dönmek temennimizdir, arzumuzdur” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da her ne kadar bu süreçte sağlık çalışanları ön palana çıksa da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere arkalarında dağ gibi destek verin kurumlar ve iş adamlarını olduğunu belirterek, sürece destek veren herkese teşekkür etti.

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