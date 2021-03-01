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Çağan: “Devlet üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra piyasa ekonomisinde"

İHA

Çağan: “Devlet üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra piyasa ekonomisinde"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, pandemiye rağmen 2020 yılında 1,8’lik büyümenin değerli olduğunu belirterek, “Devlet 2020’de üzerine düşeni yaptı şimdi piyasa ekonomiyi çalışmaya başlıyor. 2021 yılının yüzde 56’nın üzerinde bir büyümeyle tamamlanacağını düşünüyoruz” dedi.
TÜİK’in açıkladığı büyüme rakamlarını değerlendiren Çağan, koronavirüs salgınının ekonomileri etkisi altına almasına rağmen Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapattığını belirterek, “2020 yılı hastayı yaşatma ve ülkeyi pandemi sürecinde yönetme zamanıydı. Pandemi ve savaş zamanlarında devletler devreye girerek kendi yöntemleriyle ekonomiyi çalıştırırlar. Türkiye’de de 2020’de verilen devlet teşvikleri sayesinde ekonomi ayakta tutuldu ve ülke pozitif büyümeyle buralara kadar geldi. Bu büyüme doğal olarak yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuruna sebep oldu. 2021 yılında yeni Maliye yönetimiyle bunun yan etkilerini çözmek için ekonomide biraz daha sıkılaştırma politikası uygulanıyor. Bu sıkılaştırma politikası sebebiyle düşük iç talep olacak, bununla yüzleşeceğiz, ama Avrupa’nın aşıyla beraber sorunlarını çözmesiyle dış ihracatta artışla dengelenecek ve 2021 yılının da yüzde 56’nın üzerinde bir büyümeyle tamamlanacağını düşünüyoruz. Devlet 2020’de üzerine düşeni yaptı şimdi piyasa ekonomiyi çalışmaya başlıyor. Aşı ile birlikte ekonomi krizden çıkıyor. İkinci yarı hızlı bir kalkınma olacak ve Avrupa’ya yakın olan Türkiye bundan iyi bir pay alacak" diye konuştu.

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