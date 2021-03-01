Atık su havuzuna düşen 2 köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezindeki atık su havuzuna düşen 2 köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi´nde bulunan çöp toplama merkezine ait atık su alanına, 2 köpek düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar harekete geçerek, köpekleri bulunduğu yerden kurtardı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

'YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ'

Köpekleri düştükleri atık su havazından kurtaran Mehmet Can Mete, yetkililerin çözüm üretmesini istedi. Mete, "Bu atık havuzunun etrafı tellerle çevrili. Ama her yeri açık. Havuzun etrafında kayan plastik var. Köpekler burada gezerken kayıp düştü. Ben de sudaki çırpınış sesini duydum. Kendi imkânlarım ile pis suyun içinden hayvanları çıkarttım. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulması gerekiyor' dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-01 17:44:46



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