Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´da Orhangazi Belediyesi´nin bir süredir ihtiyaçlarını karşılamadığı öne sürülen köpeklerin görüntüsü kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpekleri merkezdeki barınağa getirerek, tedavi altına aldı.

Orhangazi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bulunan köpeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasıyla barınaktaki hayvanların görüntüsü sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Geçen Cuma günü merkeze giden hayvanseverler, köpeklerin aç kalarak hastalandıklarına tanık oldu. Bunun üzerine merkezi, cep telefonu kamerasına kaydeden hayvan severler görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm köpekleri kent merkezindeki barınağa getirdi. Tedavileri yapılan köpekler barınakta özel bir bölüme alındı. Sağlıklı köpeklerin, kent merkezindeki barınakta kalacağı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-03-01 18:02:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.