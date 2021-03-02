Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

DHA

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sabıkalı R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A. isimli 8 şüphelinin mal varlığını takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova´da 5 ay teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakınlarının üzerine aldıkları araçlar ile paranın izi sürüldü. Takip sonunda, uyuşturucudan elde edilen 1 milyon değerinde farklı marka ve modelde araçlalar ile 500 bin liralık hesaplar tespit edildi. MASAK´ın hazırladığı rapor doğrultusunda araçlar ile paraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.
8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-03-02 09:41:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekel bayisine müşteri gibi girip içkileri böyle çaldılar
YEREL HABERLER Tekel bayisine müşteri gibi girip içkileri böyle ...
Korkutan kalabalık
YEREL HABERLER Korkutan kalabalık
Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı
(Özel) Yargıtay'dan kıskançlık kararı Kadının kıskançlığı kusur sayılmadı Aldatmaya meyilli erkeklere kötü haber Kıskanç eşe tazminatın önü açıldı
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan kıskançlık kararı Kadının ...
Uyuşturucu parasıyla lüks hayata suçüstü Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşayarak para aklayan 8 kişi gözaltına alınırken, 500 bin lira nakit para ve 1 milyon lira değerindeki lüks otomobillerine el konuldu '' Ev gündeliğine giderek kazandım'' dese de inandıramadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu parasıyla lüks hayata suçüstü Uyuşturucu ...
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
YEREL HABERLER Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca ...
Atık su havuzuna düşen 2 köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Atık su havuzuna düşen 2 köpek vatandaşlar tarafından ...
Çağan: “Devlet üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra piyasa ekonomisinde"
YEREL HABERLER Çağan: “Devlet üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra ...
Başkan Aktaş, Covid 19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Covid 19 aşısı oldu
Gürsu'da işsiz insan kalmayacak Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Gürsu'da işsiz insan kalmayacak Gürsu Belediyesi ...
Matlı büyüme rakamlarını değerlendirdi: “Türkiye ekonomisi salgına rağmen yeni bir başarı hikâyesi yazdı”
YEREL HABERLER Matlı büyüme rakamlarını değerlendirdi: “Türkiye ...
Burkay: “Sürdürülebilir büyüme ile lider ülkeler arasında yer alabiliriz”
YEREL HABERLER Burkay: “Sürdürülebilir büyüme ile lider ülkeler ...
Yolda bulunan para sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Yolda bulunan para sahibine teslim edildi
Çevikel büyüme rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Çevikel büyüme rakamlarını değerlendirdi
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Osmangazi’den rekor online eğitim
YEREL HABERLER Osmangazi’den rekor online eğitim
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli ...
Kestel Belediyesi’nde deprem tatbikatı başarıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nde deprem tatbikatı başarıyla ...
CHP Nilüfer’den bebekli ailelere destek kampanyası
YEREL HABERLER CHP Nilüfer’den bebekli ailelere destek kampanyası
İnegöl Belediyesi’nde kurslar başladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nde kurslar başladı
Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Bursa'da, 1 milyon metrekare alana sahip Hamitler Kent Mezarlığı'nda yer kalmadı
YEREL HABERLER Bursa'da, 1 milyon metrekare alana sahip Hamitler ...
Tankerle su taşımak tarih oluyor
YEREL HABERLER Tankerle su taşımak tarih oluyor
Osmangazi’den kurucu başkana vedâ Erhan Keleşoğlu için tören düzenlendi Dündar: “Erhan başkanımız Osmangazi’nin sağlam temellerini attı”
YEREL HABERLER Osmangazi’den kurucu başkana vedâ Erhan Keleşoğlu ...