Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sabıkalı R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A. isimli 8 şüphelinin mal varlığını takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova´da 5 ay teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakınlarının üzerine aldıkları araçlar ile paranın izi sürüldü. Takip sonunda, uyuşturucudan elde edilen 1 milyon değerinde farklı marka ve modelde araçlalar ile 500 bin liralık hesaplar tespit edildi. MASAK´ın hazırladığı rapor doğrultusunda araçlar ile paraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-03-02 09:41:45



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