BURULAŞ'tan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı açıklaması

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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BURULAŞ, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kartlarının yarından itibaren kullanıma açılacağını duyurdu.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Değerli Yolcularımız; 1 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kartları 3 Mart 2021 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır."

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