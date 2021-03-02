Bursa’da cep telefonu hırsızları kamerada

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir cep telefonu satış mağazasında meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Gemlik ilçesinde bir telefoncuda meydana geldi. Kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada mağazaya giren 3 kişi el çabukluğu ile belirli aralıklarla kapalı ve ters tarafta duran çekmeceyi açarak 3 adet cep telefonunu çaldılar.

Durumun fark edilmesinin ardından polis ekipleri kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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