Bursa'da normalleşme sonrası açılan lokantalara giden vatandaşlar: 'Kuru fasulyeyi özledik'



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte lokantaların açılması, müşteriler ile esnafın yüzünü güldürdü. Bazı vatandaşlar, sabah erken saatlerde kuru fasulye yemek için lokantalara geldi. Bursa´nın orta risk grubunda olduğunu söyleyen esnaf ise tedbirli davranacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kontrollü normalleşme' adımlarının atılacağının açıklanması üzerine sarı tenkli orta risk grubunda yer alan Bursa´da esnaf ile vatandaşların yüzü güldü.

`LOKANTADA KURU FASULYEYİ ÖZLEDİK´

İnegöl´de sabah erken saatlerde özlediği kuru fasulyeyi yemek için lokantaya gelen Turan Güvercin, "Buranın kuru fasulyesini çok seviyordum. Yasakların kontrollü kalkması bizi mutlu etti. Uzun süredir bu lokantayı ve kuru fasulyesini çok özlemiştim. İlk gün kendimi lokantada buldum. Bilinçli yurttaşlar olarak kurallara uyarsak kısıtlamaların daha da azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

`TEDBİRLERE UYACAĞIZ´

Lokanta işletmecisi İlker Agan da kontrollü normalleşme kararına sevindiğini belirterek, tedbirleri elden bırakmayacaklarını söyledi. Agan, "Uzun bir aradan sonra dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Eski normal günlerimize dönme yolunda ilerliyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizler de esnaflar olarak koronavirüs önlemlerine uyuyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah devamı gelir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-02 13:54:39



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