Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 18 yaşındaki forvet, Alman ekibiyle ön protokol imzalamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-02 14:14:34



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