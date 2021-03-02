İnegöl'de su kesintisi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa, Süleymaniye, Hamidiye, Mesudiye, Mahmudiye, Turgutalp, Orhaniye, Yenice, Sinanbey, Osmaniye, Burhaniye, Cuma ve Çeltikçi mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 06:0000:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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