Orhaneli’de su kesintisi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhaneli ilçesi, Gazipaşa, Karabekirpaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Esentepe ve Üçyüzevler mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 09:0019:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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