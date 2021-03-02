Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

İHA

Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçiş ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün orta seviye riskli bölge olduğunu, bu sebeple sanayici ve esnafı rahatlatacak değişikliklerin gerçekleşeceğini belirtti. Yavuz Uğurdağ, “Bir yılı aşkın süredir bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de gerek sağlık gerek ekonomik ve sosyal hayat anlamında olumsuz sonuçları meydana getirmişti. Ülke genelinde alınan tedbir kararlarıyla insan sağlığını ön plâna alarak çalışmalarımızı sürdürmekteydik. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara göre kademeli normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda, orta seviye riskli bölge olan ilçemizdeki ekonomik ve sosyal hayatı yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması kararı, bütün kesimler tarafından en çok beklenen karardı. Artık vatandaşlarımız hafta sonlarında, hafta içi olduğu gibi 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu karar sonucunda ilçemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, mobilyacılarımız, esnaflarımız ve diğer tüm sektörler hafta sonları da pandemi sürecinin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam edebilecekler. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlamaları da alınan kararlarla son bulmuş durumdadır. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları etkinliklere kişi başına asgarî 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere izin verilecek. Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde ise katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı yüzü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilecek. Yine en çok beklenen kararlardan bir tanesi de kafe, restoran ve lokanta gibi işyerlerimiz için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıydı. Alınan karar çerçevesinde; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yemeiçme yerlerinin açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.0019.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19.0021.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gelal şeklinde çalışması, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışması kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışma saatleri tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de normale döndü. Eğitim alanında alınan karara göre ise, ortaokullar, liseler ve diğer kademelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Son olarak girişlerde HES kodu sorgulanması ve seyirci, refakatçi ya da misafir kabul edilmemesi kaydıyla halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin 09.0019.00 saatleri arasında çalışmasına karar verilmiştir” dedi.
Uğurdağ, “Alınan bu kararların Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de hem iş dünyası hem de sosyal hayat açısından vatandaşlarımıza nefes aldıracağı kanaatindeyiz. Kademeli Normalleşme Sürecinde de daha önce olduğu gibi tedbirlere uymalı ve sürecin olumsuz etkilenmesini sağlayacak davranışlardan uzak durmalıyız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı ve bilinçli bir şekilde davranarak hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından gereken tedbirleri almalarını rica ediyoruz. Kararların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, işletmelerimize, işverenlerimize, çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orhaneli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Orhaneli’de su kesintisi
Yıldıztepe hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Yıldıztepe hızla yükseliyor
Yörük Türkmen Derneği’nden Başkan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Yörük Türkmen Derneği’nden Başkan Erdem’e ziyaret
Başkan Özkan’dan küheylânlara baklava jesti
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan küheylânlara baklava jesti
Esgin: “AK Partili belediyeler çalışıyor”
YEREL HABERLER Esgin: “AK Partili belediyeler çalışıyor”
Osmangazi Belediyesi’nden Bursa kitaplığına destek
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi’nden Bursa kitaplığına destek
İnegöl'de su kesintisi
YEREL HABERLER İnegöl'de su kesintisi
Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi
Başkan Aktaş muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Aktaş muhtarları dinledi
Bursa'da normalleşme sonrası açılan lokantalara giden vatandaşlar: 'Kuru fasulyeyi özledik'
YEREL HABERLER Bursa'da normalleşme sonrası açılan lokantalara giden ...
Osmangazi’den online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Osmangazi’den online satranç turnuvası
Türklerin kıyafet zenginliği bu sergide
YEREL HABERLER Türklerin kıyafet zenginliği bu sergide
Bursa’nın en güzel çamlığı açılıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın en güzel çamlığı açılıyor
Esnaftan cumhurbaşkanına teşekkür Kısıtlamanın genişletilmesi esnafın yüzünü güldürdü Vatandaşlar aylar sonra çay simit keyfi yaptı
YEREL HABERLER Esnaftan cumhurbaşkanına teşekkür Kısıtlamanın ...
Yıldırım’da “Kariyer Sohbetleri” başlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da “Kariyer Sohbetleri” başlıyor
Batalla'nın hayatı belgesel oldu
YEREL HABERLER Batalla'nın hayatı belgesel oldu
Okullar açılırken yanlış kırtasiye malzemesi ile sağlığınızdan olmayın uyarısı
YEREL HABERLER Okullar açılırken yanlış kırtasiye malzemesi ile ...
Bursa’da yeni korona tedbirleri
YEREL HABERLER Bursa’da yeni korona tedbirleri
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Bursa’da cep telefonu hırsızları kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da cep telefonu hırsızları kamerada
Bursaspor son ana kadar yılmıyor - Yeşil beyazlılar bu sezon son 15 dakikada 11 gol attı
YEREL HABERLER Bursaspor son ana kadar yılmıyor - Yeşil beyazlılar ...
Sular yükseldi, tarihî köy yine ada oldu Suların yükselmesiyle birlikte Bursa'nın Venedik'i Gölyazı yeniden ada oldu Tarihî köy güzelliğiyle hayran bıraktı 8 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde kuraklık Gölyazı ve Uluabat gölünde hayatı durma noktasına getirmişti
YEREL HABERLER Sular yükseldi, tarihî köy yine ada oldu Suların ...
101 gün sonra tekrar açıldılar
YEREL HABERLER 101 gün sonra tekrar açıldılar
Burak Kapacak, Bursaspor’un 10 golüne doğrudan etki yaptı
YEREL HABERLER Burak Kapacak, Bursaspor’un 10 golüne doğrudan etki ...