Sahiplenilen hayvanların bir yıllık muayenesi ücretsiz yapılıyor

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezince sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Aynı zamanda barınaktan sahiplenilen hayvanların bir yıl boyunca hastalanmaları durumunda muayenesi, rutin kontrolleri ve aşıları da İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İnegöl Belediyesi, bölgesinin en iyi tesisine sahip olan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde can dostları için örnek bir hizmet sunuyor. Hayvan hastanesi başta olmak üzere tesis içerisindeki barınak alanları ve diğer imkanlarla örnek olan İnegöl Belediyesi, buradan sahiplenilen hayvanları ilk bir içerisinde yapılan protokol gereği geçici sahiplenme ile vatandaşa teslim ediyor. Bu süre içerisinde hayvanların basit düzeydeki enfeksiyon tedavileri ve aşıları da İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolündeki İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin uygulamaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm canlılar üzerinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda sokaklarımızdaki kedinin, köpeğin, gökyüzünde uçan kuşun dahi üzerimizde hakkı varken, bizler de can dostlarımız için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz. Bölgemizin en kapsamlı, en büyük barınağına sahibiz. Hayvan hastanesiyle, barınak alanlarıyla bu noktada ciddi yatırımlarımız oldu. Civar vilâyetlerden tedavi için getirilen hayvanlar var. Hayvan sağlığı noktasında hassas davranıyoruz. 2020 yılında Bursa, Eskişehir, Yalova ve Kütahya bölgelerinden toplam 7 bin 700 sokak hayvanına merkezimizden sağlık hizmeti verildi” dedi.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün barınaktaki hayvanları sahiplendirme noktasında da ciddi bir çalışma yürüttüğüne değinen Taban, “Geçtiğimiz yıl barınağımızdan 350 köpek, 200 kedi sahiplendirdik. 2021 yılında da şuana kadar 2 aylık sürede 22 kedi ve 54 köpek sahiplendirildi. Tabi burada doğrudan hayvanları kimseye teslim edemiyoruz. Bir protokol çerçevesinde kedi veya köpeği vatandaşa geçici sahiplendirme ile veriyoruz. 1 yıl boyunca o kişinin aldığı hayvana bakıp bakamadığını, durumunu gözlemliyoruz. Geçici protokol bitiminde ise uygunsa, kalıcı protokol yapıyoruz. Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva vermek adına evlerini açan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına da bu 1 yıllık süre içerisinde sahiplenilen hayvanın basit düzeydeki enfeksiyon tedavileri ve aşılarıyla ilgili destek veriyoruz. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde arkadaşlarımız sahiplendirilen hayvanların takibini yapıyorlar. İlk sahiplenmede aşıları vurulmakla birlikte devam eden aşılarla ilgili de tarihlerinde barınağa çağırılarak aşıları yapılıyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı can dostlarımıza sıcak bir yuva vermek adına hayvan sahiplenmeye davet ediyorum. Bu arada sahiplendirilen bazı hayvanların da tekrar kontrolsüz şekilde sokağa bırakıldığını görüyoruz. Bizim amacımız kişi aldığı hayvana bakamayacaksa ya da şartlar hayvanın bakımına müsait değilse sokağa terk etmek yerine yeniden barınağımıza getirsinler” açıklamalarında bulundu.

