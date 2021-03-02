Bursaspor, Ali Akman’ın sözleşmesini feshetti

Bursaspor Kulübü, Eintrach Frankfurt’a usulsüz şekilde transfer olduğu gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Ali Akman’ın sözleşmesini feshetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ali Akman’la yollarını resmen ayırdı. Eintrach Frankfurt’a usulsüz şekilde transfer olduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan 18 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bursaspor ile Ali Akman’ın yollarının 1 Mart itibariyle ayrıldığı belirtildi. Yeşilbeyazlı forma ile gösterdiği performansla Bundesliga'ya transfer olan Ali Akman, yeni sezon itibariyle Frankfurt’ta forma giymeye başlayacak.

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