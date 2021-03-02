Karacabey’de su kesintisi

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde sular kesilecek.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle; “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi, Emirsultan, Esentepe, Saadet, Gazi, Sırabademler, Canbali ,Yeni, Yenice, Drama, Tavşanlı ve Nasrettin Mahalleleri ve civarında 4 Mart tarihinde, 10.00 17.00 saatleri arasında, su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur”

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