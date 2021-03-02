Bursa Valisi Canbolat'tan "sarı" uyarı

Sarı grupta olan Bursa'da vatandaşlara seslenen Vali Yakup Canbolat ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, şayet kurallara ve tedbirlere uyulmazsa turuncu gruba geçileceğini ve yine kısıtlamaların geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre Bursa, orta risk gruplarından sarı grubunda yer alıyor. Bazı kısıtlamaların ortadan kalktığı Bursa için Vali Yakup Canbolat ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Yılmaz, sarı grupta kalmak ve mavi gruba yükselmek için bazı uyarılarda bulundu. Vali Carbolat, "Salgın dönemindeki bazı kısıtlamaları kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları tüm Türkiye’ye ilan etti. Bu kapsamda biz sarı ve orta riskli iller kapsamındayız. Bu kapsamda belirli kısıtlamaları da kaldırıyoruz. Sarı renkte kalabilmemiz, hatta mavi renge dönebilmemiz için vatandaşlarımızın mevcut tedbirlere daha dikkatli uyması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Bursa’yı sarı renkte tutmalıyız. Hatta mavi renge döndürecek çalışmaları da hep birlikte yapmalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamada, yeni normalleşme sürecinde Bursa'nın ikinci risk grubunda olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz ise, "4 grubun arasında İkinci grupta olmak, bizim için sevindirici bir gelişmedir. Hayatımızdaki bazı kısıtlamaları ortadan kaldırmış durumdayız. Ancak burada çok öne çıkan bir şey var. burada olmak güzel ancak, burada kalmak önemlidir. Alacağımız tedbirlerle maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Burada kalmayı hedef koymamız ve daha iyi olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Normalleşmenin başladığı bugünlerde, eğer tedbirleri uygulamazsak, yine kısıtlamaları günlere geri döneriz. Bütün Bursalılar, tedbirlere hiç gevşeme olmadan devam etmeliyiz. Aşı programına başladık. Aşıları yaptırmak için bütün herkesi sırası geldiğinde sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Salgın hiçbir zaman bizim alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir" diye konuştu.

Vak'a sayısı yüz binde 10'un altındakiler mavi, 1135 olanlar sarı, 36100 olanlar turuncu ve 100'ün üzerindeki yerler kırmızı renkle gösteriliyor.

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