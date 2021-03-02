Eğitim yuvası tarihî bina çürüyor

Yıllarca çeşitli kurslara mekân olan Mudanya Halk Eğitim Merkezinin eski binası çürümeye terk edildi.

Mudanya’nın nâdir değerlerinden olan binanın bugünkü içler acısı hâli ilçe halkının ve bu binada kurs görmüş insanların yüreklerini sızlatıyor. Muhteşem görünüşüyle Mudanya'nın ilkleri arasında olan bina restore edilerek günümüze kazandırılmayı bekliyor. Mudanyalıların korkusu, yıllarca Mudanya'da eğitim yuvası olan Şükrü Çavuş İlk Öğretim Okulu gibi yıkılarak bu mekânın da tarih sahnesinden silinmesi. Binanın dışından yıkılmaya karşı korumaya alınmasının yetmediğini belirten vatandaşlar, çöp konteynırlarının arkasında tarihî binanın onarılmasını istiyor.

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