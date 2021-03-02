Bursaspor’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ali Akman, “Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. YeşilBeyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’la yollarını ayıran Ali Akman, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’la yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu, bu transferi sonrası Bursaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yeşilbeyazlı kulüp, 1 Mart itibariyle ise Ali Akman’la anlaşıp sözleşmesini feshetti. Bursaspor’la yollarını resmen ayrılan Ali Akman şu açıklamayı yaptı:

“Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. YeşilBeyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. Vakıfköy'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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