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Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişiyi itfaiye kurtardı

DHA

Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişiyi itfaiye kurtardı


İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) BURSA´da 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalarak dumandan etkilenen ve 4´ü çocuk, 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin çocuklarıyla birlikte balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen kadını sakinleştirmeye çalışması ve kurtarılan kadının "Çocuklarım binada kaldı" diyerek ekiplere direnmesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kafeste bulunan 1 kuş yanarak telef oldu.
Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak´ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağındaki buzdolabının motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, duman apartmanın içine yayıldı. Dumanı fark eden daire sakinleri bir yandan evlerini terk ederken diğer yandan komşularını uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairenin kapısını uzun uğraşlar sonucu kırarak alevlere müdahale etti. İtfaiye erleri, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.
BALKONDA 3 ÇOCUĞUYLA MAHSUR KALDI, YARDIM İSTEDİ
Binanın ikinci katında oturan bir kadın ise binayı duman sardığını fark ederek, 3 çocuğuyla balkona çıktı. "Yardım edin" diyerek kurtarılmayı bekleyen kadını komşularını sakinleştirmeye çalıştı. Mahallelinin, balkonda çocuklarıyla bekleyen kadına "Kapıyı açın" diye bağırması dikkat çekti. Korktuğu ve paniklediği görülen kadın, dumanların arasından apartman kapısını itfaiye ekiplerine açtı.
KADINDAN EKİPLERE: ÇOCUKLARIM BİNADA KALDI"
İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kadın ve 3 çocuğunu kurtararak apartmandan indirmek istedi. Bu sırada çocuklarını yanında göremeyen panik halindeki kadın "Çocuklarım binada kaldı" diyerek itfaiyeye direndi. Komşularının sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği kadın, çocuklarını itfaiye erlerinin kucağında görünce rahat bir nefes aldı.
4´Ü ÇOCUK 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KUŞ TELEF OLDU
Çalışmalar sırasında binada mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, birinci kattaki dairede kafeste bulunan bir kuşun yanarak telef olduğu görüldü.
Öte yandan, polis ekipleri de sokakta toplanan mahalleliyi uyararak evlerine gönderdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-03-03 06:59:31

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