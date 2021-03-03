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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği

İHA

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, spor alanında daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söyledi. Başkan Erdem de, üniversite ve kent dinamikleri arasındaki ilişkinin güçlenmesinin her açıdan Bursa’nın faydasına olacağını ifade etti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Ocak ayında Nilüfer Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen “Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı” na destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek teşekkür etti.
Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Arabacı, Bursa’dan olimpiyatlara katılan sporcu sayısını artırmak, kentin spor geleceğini şekillendirmek, sorunlara ortak akıla dayalı çözümler bulmak amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştayın, Bursa spor ve spor bilimleri dünyası için bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.
Kent dinamiklerinin spor alanındaki bilimsel çalışmalara katkılarının önemini vurgulayan Prof. Dr. Arabacı, “Nilüfer Belediyesi ve spor bilimleri fakültemizin ortaklaşa geliştirip yürüteceği daha pek çok proje olacağına inanıyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde, öğrencilerimizin, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemekte olduğunu sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha fazla görev ve sorumluluk almalarını önemsiyoruz” diye konuştu.
Dekan Prof. Dr. Arabacı, Uludağ Üniversitesi’nin ana yerleşkesinin yer aldığı ilçe yerel yönetimi ile daha fazla iş birliği içinde olmayı istediklerini de dile getirdi.
Erdem: Üniversitemiz ile birlikte yürütülecek her projeye destek veriyoruz
Nilüfer’i aynı zamanda bir spor kenti yapmak üzere yıllar içinde pek çok örnek projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de “ Nilüfer’de her yaş grubuna yönelik spor etkinliklerimiz var. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda kabiliyetli oldukları spor dallarına yönlendirmek üzere temel spor eğitimleri veriyoruz. Bu amaçla çeşitli tesisleri onların hizmetine sunuyoruz. Bursa’nın olimpiyatlara katılan sporcu sayısını artırmak aynı zamanda milli bir mesele. Bu alanda yürütülen çalışmaların kent ve ülke genelinde ciddiye alınması, politikaların yatırımların buna göre planlanması önemli. Bizler bilimsel olarak üniversitemiz ile birlikte yürütülecek her projeye seve seve destek veriyoruz. Bu desteği de artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Üniversite ve kent dinamikleri arasındaki ilişkinin güçlenmesi her açıdan Bursa’nın faydasına olacaktır” dedi.
Ziyarette, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı Başkan Turgay Erdem’e, Nilüfer Belediyesi’nin “Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı”na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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