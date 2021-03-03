Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na direkt seferler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş’ın BBBUS Otobüs seferleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ardından İstanbul Havalimanı’na da direkt seferlere başladı.

Akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletme çalışmaları, yeni raylı sistem hatları ve planlanan köprülü kavşaklarla ulaşıma büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın diğer kentler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına da katkı sunuyor. Bursalıların yoğun olarak kullandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan BBBUS Otobüs seferleri, günlük karşılıklı 60 seferle aylık ortalama 70 bin yolcuya hizmet vermeye devam ediyor. Yüzde 90’a ulaşan doluluk oranı ile BBBUS Bursalıların yoğun ilgini görüyor.



İGA’ya aktarmasız ulaşım

Yeni İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talebi değerlendiren Burulaş, HAVAİST ile işbirliğine giderek Sabiha Gökçen aktarmalı olarak İGA’ya seferlere de başlamıştı. Bursalıların aktarmasız bir şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaşabilmesi için temasları yoğunlaştıran Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile sözleşme imzalayarak BBBUS’la İstanbul Havalimanı’na direkt seferlerin başlamasını sağladı. Böylelikle Bursa Terminali’nden İstanbul Havalimanı’na günde 4 gidiş, 4 geliş olarak doğrudan seferler başladı. Bu arada doğrudan seferlerin yanı sıra Sabiha Gökçen’den HAVAİST aktarmalı seferler de düzenli olarak devam edecek.



Ulaşılabilir bir Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin gelecek vizyonunun turizm olduğunu, bu konuda da gerek ulusal gerek uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu nedenle Yenişehir ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım hizmeti verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanına yaptığımız seferlerin yüzde 90 doluluğa ulaşması yapılan çalışmanın ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Halkımızın gerek yurt içindeki farklı illere gerekse yurtdışına sorunsuz bir şekilde gitmesi, yine farklı illerden ve yurtdışından Bursa’mıza gelen vatandaşların havalimanından sonra konforlu bir şekilde kentimize ulaşmasını sağlıyoruz. İstanbul Havalimanı’na Sabiha Gökçen aktarmalı başlattığımız seferlere, şimdiden direkt seferleri de başlatmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.

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