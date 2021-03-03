Hayırseverlerden BUÜ’ye tam teşekküllü laboratuvar binası

Bursa’nın hayırsever işadamlarından Dr. Ahmet Ağaoğlu’nun adı çocukları tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yapılacak laboratuvarda yaşatılacak.

Ahmet ve Hasan Ağaoğlu, önceki yıl hayatını kaybeden babaları Arif Ağaoğlu’nun adını taşıyacak özel bir protokole imza attı. İki kardeş, BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde makine ve otomotiv bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanacağı bir laboratuvar binası inşa ederek üniversiteye bağışlamayı taahhüt etti. Bina ve bağış protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da katıldığı törende imzalandı.

Kılavuz, merhum iş adamı Arif Ağaoğlu’nun üniversitelere ve eğitime büyük bir önem verdiğini aktardı. Ağaoğlu’nun BUÜ bünyesinde kurulan ÜniversiteSanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi’nin en aktif üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Kılavuz; “Rahmetli Arif ağabeyimiz, her zaman için eli malzeme tutan öğrenciler hayâl ederdi. Uygulamaya ısrarla vurgu yapardı. İşin mutfağından gelen bir ağabeyimizdi. ÜniversiteSanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi’mizin de en faal üyelerinden birisiydi. Takdiri ilâhî böyle oldu. Gönül daha fazla birlikte olmayı arzu ediyordu. Ancak bayrağı devrettiği iki evladının da eğitime öğretime önem verdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarının da üniversitesanayi işbirliğini geliştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlıyoruz. Bu çok önemli bir hadisedir. Sizleri tebrik ediyorum. Babanıza da Allah’tan tekrar rahmet diliyorum. Yapacağınız yardım ve destek bizler için büyük bir önem arz ediyor. Laboratuvarımızın üniversitemize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu ise babalarının çok zor şartlarda bile eğitimöğretime önem ve destek verdiğini kaydetti. Arif Ağaoğlu’nun bilgiye ulaşmanın yanı sıra bu bilgiyi uygulamaya dökmeye de önem verdiğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “Bizler de güzîde Bursa’mızda ve üniversitemizde öğrencilerimizin bilgiye ulaşacakları ve daha sonra bu bilgiyi pratiğe dökecekleri, babamın adını yaşatacağımız bu binayı ve laboratuvarı sizlere sağlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ağaoğlu da, “Bizler onun adını yaşatacak, genç dimağlara öğrendiklerini uygulama fırsatı verecek hem üniversiteyi hem de ülkemizi geliştirecek bu laboratuvar fırsatını iyi değerlendirmek istedik. Babamızın adını da böyle bir binada yaşatacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bina içerisinde 5 laboratuvar, 244 kişilik konferans salonu ve 30’a yakın öğretim üyesinin odası olacak. Tam anlamıyla özel bir eğitim kompleksi yapılacak. Ülkemize, şehrimize, üniversitemize, öğrencilerimize ve hocalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı.

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