Bursa'nın 5 yıllık afet anayasası hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın 5 yıllık afet anayasası hazırlanıyor

İHA

Bursa'nın 5 yıllık afet anayasası hazırlanıyor

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STKlar ve meslek odalarının iştirâkiyle Bursa'nın 5 yıllık afet anayasasının hazırlandığını belirterek, "Bütün kuruluşların iş birliğiyle şehrin afet MR'ını, röntgenini çekiyoruz. 5 yıllık afet anayasası eylül ayı sonu itibariyle hazır olacak. Bunun üzerinden hem alt yapımızı güçlendireceğiz, hem de şehrin risk azaltma planını hayata geçireceğiz. Bir yandan da afet eğitimlerini arttırarak sürdüreceğiz' dedi. Cevheroğlu, 31 doğal afet statüsü bulunduğunu, Bursa'nın deprem,. sel, çığ, heyelan gibi afet riskinin ardından geçtiğimiz günlerde hortum riski ile ilk kez karşılaştığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etti. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Bursa'nın üçte ikisine ulaşıp eğitim ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmek için seferberlik başlattı. Şehirde 300 olan eğitici sayısı 586'ya çıkarıldı. Şehirdeki 880 toplanma alanının da sorumluluğu da İl Jandarma Komutanlığı'na devredildi.
17 Mart Deprem Haftası münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "2021 yılı İçişleri Bakanlığı'mız tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamnda eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri yürüteceğiz. Sivil toplum ile daha yakın bir işbirliği, ortak eğitimler düzenlenerek aile, okul ve işyerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, riskler, afet ve acil durum planı, afetle ilgili önemli başlıklarda eğitimlerle vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca şehrin risk azaltma planını da hayata geçiriyoruz. Nisan ve Haziran aylarında plan hazırlama sürecinde 2 çalıştay düzenleyeceğiz. İl Afet Risk Azaltma Planı adeta şehrin afet anayasası olacak. Bir röntgen çekilecek. Bu planının Eylül ayı sonuna kadar hazırlanması hedeflenmektedir. Her kurum, imkân ve kabiliyetlerini ortaya koyacağı gibi, tedbirlerin nasıl alınacağı, bütün paydaşların görev ve sorumluluklarının ortaya çıkacağı bir plan ortaya çıkmış olacak. Afet anlamında eğitimde yüzde 95 oranında depreme hazırlıklıyız. Sağlık tesislerinde de şu anda problem görünmüyor" diye konuştu.
"Afet ile ilgili her türlü eğitimi vermeye hazırız"
AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu da, bakanlığın talimatıyla Türkiye genelinde 51 milyona dokunup, afeti anlatacaklarını kaydederek, "Bursa'da Afet Eğitim Merkezi'nde her yıl 45 bin öğrencimize eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'müz okullarda afeti öğretip, çocuklarımızı eğitiyor. İlçelerde komisyonlar kurduk. Eğitmenler yetiştirdik. Sertifikalı eğitimci sayımız Bursa'da 300'den 586'ya yükseldi. Kim olursa olsun, ister site yönetimi, muhtarlık, herhangi bir sivil toplum örgütü ya da özel ya da kamu sektörü yöneticisi talep ettiğinde AFAD'a ulaştığında afet eğitimini gece gündüz ücretsiz olarak vermeye hazırız. Temel afet bilincini Bursa'da 3 milyon nüfusa yaymayı hedefliyoruz. Afet tırımız Kent Meydanı'nda şu anda faaliyet yürütüyor. 5 Mart Cuma gününden itibaren de Kestel ilçesinde olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemide kapanan şakacı kıraathane kapılarını açtı
YEREL HABERLER Pandemide kapanan şakacı kıraathane kapılarını açtı
Bursaspor'da bu üçlü, hücumu sırtlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da bu üçlü, hücumu sırtlıyor
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptı
Büyükşehir personeline âfet eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline âfet eğitimi
Hayırseverlerden BUÜ’ye tam teşekküllü laboratuvar binası
YEREL HABERLER Hayırseverlerden BUÜ’ye tam teşekküllü laboratuvar ...
Kestel Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Nilüfer’de pazarlar normal düzene döndü
YEREL HABERLER Nilüfer’de pazarlar normal düzene döndü
Bursaspor’un defans hattında kriz yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un defans hattında kriz yaşanıyor
Araba çarpan babasını yerde yatarken görünce şoka girdi Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı adamın ilk tedavisini yoldan geçerken gördüğü oğlu yaptı
YEREL HABERLER Araba çarpan babasını yerde yatarken görünce şoka ...
Bursalı anne, çocuğuna kendi soyadını verdirip, babanın koyduğu ismi değiştirtti
YEREL HABERLER Bursalı anne, çocuğuna kendi soyadını verdirip, ...
Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na direkt seferler başladı
YEREL HABERLER Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na direkt seferler ...
Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi ...
Kış spor okulları yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Kış spor okulları yeniden başlıyor
Nilüfer’de kadına şiddetle mücadelede ele alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de kadına şiddetle mücadelede ele alındı
Osmangazi hizmette kısıtlama tanımıyor
YEREL HABERLER Osmangazi hizmette kısıtlama tanımıyor
Bursaspor’a PFDK’dan üç kötü haber
YEREL HABERLER Bursaspor’a PFDK’dan üç kötü haber
Sigarayı bırakmak zor değil
YEREL HABERLER Sigarayı bırakmak zor değil
BURKÜP’te Tolga Tunalıgil dönemi
YEREL HABERLER BURKÜP’te Tolga Tunalıgil dönemi
Türkiye’nin tek ayı barınağında Dünya Yaban Hayatı Günü kutlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek ayı barınağında Dünya Yaban Hayatı ...
Bursa'da kaza dehşeti kamerada... Bursa'da 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında Bursa'da karşıya geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da kaza dehşeti kamerada... Bursa'da 45 ...
Bu kıraathaneye gelenler önce şok oluyor, sonra kahkahayı basıyor
YEREL HABERLER Bu kıraathaneye gelenler önce şok oluyor, sonra ...
(Özel) Sözde ‘Tiktok fenomeni’ hırsızlık çetesi kameralarda Tiktok fenomeni yalanıyla oyalayıp binlerce liralık cep telefonu çaldılar
YEREL HABERLER (Özel) Sözde ‘Tiktok fenomeni’ hırsızlık çetesi ...
(Özel) Sim kartını çöpe attı, hayatı karardı Kullanmadığı sim kartı telefon dolandırıcılarının eline geçti, başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER (Özel) Sim kartını çöpe attı, hayatı ...
Nesli tükenmekte olan su samuru ölü bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samuru ölü bulundu