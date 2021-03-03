Bursalı kadınlar workshopla normalleşiyor

Pandemi yüzünden sokağa çıkma kısıtlamaları, maske mesafe tedbirleri, iş yerlerine uygulanan kısıtlamalar gibi sebeplerle son bir yılı ağırlıklı olarak evlerinde geçiren Bursalı kadınlar, yeni normalleşme sürecine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük kadın workshopu ile başlıyor.

Toplumun bütün kesimlerine yönelik her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda Bursalı kadınları bir araya getiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin en büyük kadın workshopuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile pandemi sürecinde zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiren, sosyal ve psikolojik olarak yıpranan ev hanımlarına ulaşmayı hedefliyor. Son zamanlarda kadınlar arasında oldukça popüler hale gelen punch nakışı, makrome ve kanvas tablo boyama workshoplarına isteyen her kadın katılabilecek. Çalışma için gerekli tüm malzemelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı etkinlik 7 Mart Pazar günü saat 14.00’da Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda 10’ar kişilik masalarda pandemi kuralları gözetilerek yapılacak. Başvuruların 6 Mart Cumartesi gününe kadar devam edeceği etkinliğin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sayı 120 kişi ile sınırlandırılırken, kadınlara özel ücretsiz etkinliğe kayıtlar 0224 716 1451 numaralı telefondan yapılabilecek.

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