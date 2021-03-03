3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi´nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-03 13:38:26
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