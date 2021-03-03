Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlıkları başladı

İnegöl Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği esaslar doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, “2020 yılı Kasım ayı içerisinde başlayan çalışmalar kapsamında elde edilen veriler ile İnegöl’de kentsel dönüşümün yapılacağı potansiyel alanlar ve dönüşüme acil ihtiyaç duyulan riskli alanların tespit edilerek Kentsel Dönüşüm strateji belgesi hazırlanacak” dedi.

İnegöl Belediyesi, şehrin idarî sınırları dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talepleri ve belirlediği ilke ve esaslar doğrultusunda kentsel dönüşüm strateji belgesi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm anlamında yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Devletimizin 2023 vizyonu kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşümün hedefleri belirlenmiş olup, bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek ‘kentsel dönüşüm strateji belgesi’nin il ve ilçeler bazında hazırlanması gerekiyor. Kentsel dönüşüm strateji belgesi; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir” dedi.

Geleceğin İnegöl’ünü inşa edecek çalışma kapsamında İnegöl’de yapılacaklardan da söz eden Başkan Taban, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Belediyemizden ‘kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslara’ göre kentsel dönüşüm kapsamına alınması öngörülen alanların afet riskleri, bu alanlardaki vatandaşların talep ve beklentileri, finansman ihtiyacı, dönüşümün fizikî, sosyal ve ekonomik açıdan kente kazandıracağı değerler ve uygulama öncelikleri ile önceliklendirilen alanlarda hangi mevzuatın uygulanacağına ilişkin yasal dayanağın belirlenerek; ilgili mevzuat kapsamında öneri dönüşüm ve finansman modellerinin, kentsel dönüşüm uygulama takviminin ve öncelikli alanlara dâir genel tasarım ilkelerinin de sunulduğu ilçe bütünü için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını istenmiştir. Bizler de 2020 yılı Kasım ayı içerisinde başlayan çalışmalar kapsamında elde edilen veriler ile İnegöl’de kentsel dönüşümün yapılacağı potansiyel alanlar ve dönüşüme acil ihtiyaç duyulan riskli alanları tespit ederek kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlıklarına başladık. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz konunun takipçisi. İnşallah geleceğin modern ve konforlu İnegöl’ü kurulacak” açıklamalarında bulundu.

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