Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin´in (62) üzerine düştü. Ağır yaralanan Keskin, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi´ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin´in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-03 14:30:07
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