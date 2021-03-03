Yıldırım’da yaşayan yabancılar için Türkçe eğitimi

Yıldırım Belediyesi, ilçede yaşayan yabancılar için A1 seviyesinde Türkçe kursu başlattı. Kursa özellikle Kazakistanlı ve Suriyeliler ilgi gösteriyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar arasında ayırım gözetmeden her kesime yönelik hizmetleri hayata geçiriyor. Yıldırım’da yaşayan yabancı uyrukluların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi için A1 seviyesinde Türkçe dil eğitimi başlatıldı. Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi’nde başlatılan eğitime yoğun talebin olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pandemiden dolayı grupların bölünerek ders verildiğini söyledi.

3 ay boyunca haftada 2 gün verilecek kursun devamı için talep gelmesi üzerine tekrar kurs açabileceklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gelen talepleri dikkate alarak, ihtiyaca göre projeler yapıyoruz. Şimdi Türkçe eğitimi verdiğimiz gibi bunun öncesinde de okumayazma eğitimleri düzenlemiştik. İlerleyen süreçte de kursiyerlerimize ilkokul diploması vermek için çalışmalar yapmak, onların gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

İnsana hizmet etme şiârıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Geleneksel sanatlardan güzel sanatlara kadar birçok alanda çeşitli branşlarda sunduğumuz öğretim hizmetlerimiz kapsamında dil eğitimleri de veriliyor. İlçemizde yaşayan yabancı kardeşlerimiz için de Türkçe dil eğitimi vererek onları toplumumuza entegre etmek adına çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah bu kurslara katılan kardeşlerimiz gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede Türkçe bilgisine sahip olacak” diye konuştu.

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