Bursa’da market ve berberler akşam 8’e kadar açık

Bursa Valiliği, çeşitli sektörlerdeki iş yerlerinin kapanış saatlerini açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih 3514 sayılı Genelgesi ve 02.03.2021 tarih 11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastahane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih 3668 sayılı genelgesi doğrultusunda ilimizde daha önce açılış kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış kapanış saatlerinin 07.0020.00 saatleri arası olarak belirlenmesine; kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının acilen alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

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