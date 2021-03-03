Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları hız kazandı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşilbeyazlı takım, koordinatif ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı anaerobik çalışma ile tamamlandı.
TFF 1. Lig’in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Bolusporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Koordinatif ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışma ile tamamlandı. Hazırlıklarına izinsiz devam eden Bursaspor, günü çift idmanla tamamlayacak.
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