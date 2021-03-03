Karacabey’e hizmet yağmuru

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la değerlendirme toplantısına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda spordan, sağlığa, sosyal hayattan alt ve üst yapıya kadar Karacabey’de proje aşamasında olan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili müjdeli haberler bir bir geldi.

Toplantıyla ilgili bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey’imiz, özellikle futbol ve voleybol liglerinde gösterdiği üstün başarılar nedeniyle bakanlığın bütçesinden destek kazanmıştı. Bu desteğe, Bursa Büyükşehir Belediyemiz de dahil oldu. Karacabey Belediyespor tesislerinde, sentetik saha etrafına yapılan profesyonel koşu pisti tamamlandı. Sahanın eksiklikleri de yine Büyükşehir Belediyesi destekleriyle giderildi. Bu anlamda destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kamulaştırılacak olan bölgeler belirlendi

Başkan Ali Özkan, toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçede kamulaştırılması gereken muhtelif mahallelerin de belirlendiğini söyledi. Özkan, “Belirlediğimiz yerleri Büyükşehir’de ilgili birimlerle paylaştık. Kamulaştırma çalışmalarımız bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz ile devam ediyor. Ayrıca toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karacabey şantiyesinin büyütülmesi talimatı da Alinur Aktaş tarafından verildi. Bu yıl da Karacabey’deki parklara oyun grupları desteğinin süreceği konuşuldu” dedi.

Önemli hamleler

Toplantıda BUSKİ ile sürdürülen altyapı çalışmalarının da değerlendirildiğini belirten Özkan, “Halen devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlıca ve titizlikle tamamlanarak bir an önce tamamlanması için gayret edileceği ifade edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan, ilçemize yeni bir gasilhane kazandırılması sözü aldık. Toplantıda ayrıca, itfaiye merkezinin de yenilenmesi kararı alındı. İlçe terminalimizin bahçesinde debüyükşehir ekipleri yakın zamanda düzenlemelere başlayacak.Bunların yanı sıra; evde bakım hizmetleri için yeni bir bina hazırlanarak, faaliyetlerin daha pratik ve merkezden yürütülmesi sağlanacak. Ayrıca Uluabatlı Hasan Meydanı ve Terminal Kavşağında da gerekli meydan düzenlemesinin kısa zamanda yapılması kararı yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan alındı. Yine asfalt ve parke taş desteği bu sezonda da devam edecek” diye konuştu.

Karacabey’e BUSMEK atölyesi geliyor

Başkan Özkan, ilçeye büyükşehir belediyesi tarafından kazandırılacak Anakucağı Kreşi ile YKS hazırlık kursları için yer arayışının sürdüğünü belirterek,“Tüm bunların yanında, BUSMEK’in Karacabey’de de faaliyetlerini sürdürerek atölye çalışmalarını gerçekleştirmesi için atölye arayışı sürüyor. BUSMEK’in tüm eğitim faaliyetleri yakın zamanda ilçemizde de başlamış olacak” diye konuştu.

Başkan Ali Özkan, büyükşehirden alınan desteklerin önemine de vurgu yaparak, “Gençlik Merkezi ve tenis kortlarının üstü kapanıyor. Çok amaçlı bir spor salonumuzda yine bakanlıktan aldığımız bütçelerle hayata geçiriliyor. Karacabey’e,Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ayrılan bu ödenek, gençlerimiz ve spor için harcandı. Yine geçen yıl, Yeniköy’de hayata geçirdiğimiz belediye kamp evleri yoğun ilgi görmüştü ve tatil bölgemizde önemli bir eksikliği gidermişti. Bununla ilgili bu yıl,buraya 3 blok ve 12 adet daha ilave yapıyoruz; bu sayede özellikle konaklama anlamında büyük bir eksikliği ortadan kaldırıyoruz. Tüm bunların yanında satıh kaplama, parke taş, orman kampı tadilat için ihalelerimiz yapıldı. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 milyon TL’lik hibe ile Öğretmenler Parkı içerisinde güzel projeler hayata geçiriyoruz. Gerek bakanlıklarımızın gerekse büyükşehir belediyemizin destekleriyle ilçemiz, adeta hizmet yağmuru ile karşı karşıya. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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