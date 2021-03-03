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Kebabçı vurgununda 12 sanık duruşmaya gelmedi İskender Kebabı 7 milyon lira dolandıran 12 çalışanın yargılanmasına devam edildi Dolandırıcılık olayının tutuksuz 12 sanığı duruşmaya katılmadı

İHA

Kebabçı vurgununda 12 sanık duruşmaya gelmedi İskender Kebabı 7 milyon lira dolandıran 12 çalışanın yargılanmasına devam edildi Dolandırıcılık olayının tutuksuz 12 sanığı duruşmaya katılmadı

Bursa'nın ünlü kebapçısında yaşanan dolandırıcılık olayının ikinci duruşması bugün görüldü. Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya firma adına katılan 4. kuşak temsilcisi Oğuzhan İskenderoğlu yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili detaylı bilgi verirken, olayın tutuksuz sanığı 12 kişi duruşmaya katılmadı.
Bursa'nın tanınmış markalarından İskender Kebap'ta 12 kişilik çalışan grubu tarafından organize edilip 5 yılda yaklaşık 5,5 milyon lira firmayı zarara uğratan dolandırıcılık olayı ile ilgili 12 kişinin yargılanmasına Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. 12 tutuksuz sanık duruşmaya katılmazken sanık avukatları ile firma avukatları salonda hazır bulundu. Korona tedbirleri kapsamında duruşmayı basın mensuplarının izin verilmedi.
Duruşmaya katılan Oğuzhan İskenderoğlu, firma adına mahkeme heyetine yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Firmanın avukatları da davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi için yazılı dilekçelerini mahkeme heyetine sundu.
Yaklaşık 2 saat süren mahkeme tutuksuz sanıkların dinlenmesi için 3 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.
Duruşma sonrası konuşan Oğuzhan İskenderoğlu, adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, "Özellikle belirtmek istiyorum ki bu işveren ve işçi arasında görülen bir mesele olsa da, paradan ziyade bizim değer verdiğimiz şeyler var. Biz bir aile işletmesiyiz ve burada bahsettiğimiz kişiler burada uzun yıllar çalıştıklarından dolayı gurur duyduğumuz, göğsümüz kabara kabara anlattığımız kişilerdi. Ben ve kardeşimin ellerinde büyüdüğümüz insanlardan bahsediyoruz. Yargı süreci devam ediyor" dedi. İşin maddi boyutunun yanı sıra hayal kırıklığına uğrayışımızda olayın bir diğer yüzü. Adli süreç başladı. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.
Türkiye'nin marka ismi İskender Kebap'ta Mart ayında patlak veren dolandırıcılık olayı ile ilgili şirket yetkililerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmış 2'si tutuklanmış 6 ay sonra serbest bırakılmıştı. Davanın ilk duruşmasına firma adına katılım olmayınca duruşma bu güne ertelenmişti. Devam eden yargılama sürecinde olayla ilgili görevlendirilen bilirkişinin raporunda firmanın garson ağırlıklı 12 kişi tarafından çoğunluğu adisyon iptali yapılarak ve aynı adisyonla bir kaç masa idare edilmek suretiyle son 5 yıl içerisinde yaklaşık 5,5 milyon lira zarara uğratıldığı, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren çalışanların kasaya koymaları gereken parayı ceplerine atarken güvenlik kameralarına yakalandıkları kendi aralarında "İskender Konsey" adını verdikleri whatsapp gurubundan yaptıkları yazışmalara yer verilmişti.

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