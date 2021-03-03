Çevikel: “İhracata dayalı büyümede enflasyon tek haneli olmalı”

Şubat ayında bütün zamanların ihracat rekorunun kırılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu tabloya tek haneli enflasyon da eşlik etmeli” dedi.

Bütün zamanların en iyi Şubat ayı ihracat rakamlarına ulaşılmasının sürdürülebilir büyüme için çok önemli olduğunu kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “İhracata dayalı büyüme tablosunda tek haneli enflasyon da olmalı” açıklamasını yaptı.

16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamlarına ulaşılmasının, pandemiye rağmen önemli bir başarı olduğunun altını çizen DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Çok kıymetli bulduğumuz bu başarı tablosunu kalıcı kılmak adına,istikrarlı döviz kuruna ve bir an önce hayata geçmesini beklediğimiz ekonomik reformlara dikkati çekmeye devam ediyoruz. İhracatçının önündeki en büyük engeller arasında yer alan istikrarsız döviz kuru ile navlun ve emtiada yaşanan sıkıntıların da ekonomi yönetimi tarafından çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Şubat ayında enflasyonun yıllık olarak yüzde 15,61 olarak gerçekleştiğine de dikkati çeken Nilüfer Çevikel,“Şubat verileriyle birlikte enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş olduk. Yıllık enflasyonun yükseliş ivmesi devam ediyor. Yüksek enflasyonla mücadele noktasında daha sonuç odaklı adımlar atılmasını bekliyoruz. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı için atacağı adımlar, bu kapsamda büyük önem arz ediyor. Tek haneli enflasyon ortamının sağlanmasıyla birlikte iş dünyası olarak, yatırımlardaki hızlanma ile ekonomik büyüme için daha fazla katkı sunmaya hazırız” dedi.

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