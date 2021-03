Erhan Keleşoğlu’nun adı Osmangazi’de yaşayacak

Geçtiğimiz günlerde vefât eden Osmangazi Belediyesi’nin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu’nun ismi, Osmangazi Belediyesi’nin Başaran Mahallesi’nde yeni hizmete açtığı Çocuk ve Spor Parkı’na verildi.

Osmangazi Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı Başkan Mustafa Dündar’ın riyasetinde yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine, geçtiğimiz Şubat ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyenin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Dündar, “Kurucu başkanımız, değerli büyüğümüz Erhan Keleşoğlu, Osmangazi’yi sağlam temeller üzerine kurdu. Bizlerin de her zaman yanında oldu. Kendisinin tecrübelerinden her zaman faydalandık. Merhum başkanımızın ismini Başaran Mahallesi’nde geçen cuma günü açtığımız Çocuk ve Spor Parkı’nda yaşatmak istiyoruz. Erhan başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkanın konuşmasının ardından, Başaran Mahallesi’nde 5 bin 74 metrekare alan üzerine yapılan parka Erhan Keleşoğlu isminin verilmesi ile ilgili önerge, Osmangazi Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Dündar, pandemi şartlarına rağmen şehre değer katan yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “Türkiye’de 20 yılda hayallerin, hatta hayal bile edilemeyen pek çok şeyin hepsi gerçek oldu. Biz de Osmangazi’de 2009 yılında görev geldiğimizden beri ne hayal kurduysak, hepsini gerçekleştirdik. Hiçbir zaman olur olmaz diyerek yukarıdan konuşmadık. Söylediklerimizin hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bütün meclis üyelerimizle bir icraat turu yapacağız. Ciddi işler yapıyoruz. Hemen yanımızdaki Osmangazi Meydanı çok büyük bir proje. Ticari gözle bakılmadan, tamamen kamunun menfaatleri düşünülerek yapılan bir yatırım. Bu gibi çalışmalarımız Osmangazi’nin her köşesinde var. Gelir gözetmeden bu projeyi yapmak her baba yiğidin harcı değil. Herkes yapamaz, bunu ancak Osmangazi yapar. Hemşehrilerimiz de vergisini zamanında ödeyerek bize destek oluyor. Bize güveniyor. Elhamdülillah, israf yok, tasarruf var. Gelirlerimiz de doğru yere gidiyor” diye konuştu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.