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(Özel) Bursa'nın tarihi hanları ve çarşıları 4 ay sonra şenlendi Bursalılar 4 aylık koronavirüs kurallarına uymanın semeresini gördü 4 ay sonra sarı renkle orta riskli olarak kontrollü normalleşmeye dönen Bursalılar artık kurallara daha fazla uyuyor Kozahan'da kontrollü normalleşme havadan görüntülendi Esnaf: ''4 ay sonra ilk defa satış yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz''

İHA

(Özel) Bursa'nın tarihi hanları ve çarşıları 4 ay sonra şenlendi Bursalılar 4 aylık koronavirüs kurallarına uymanın semeresini gördü 4 ay sonra sarı renkle orta riskli olarak kontrollü normalleşmeye dönen Bursalılar artık kurallara daha fazla uyuyor Kozahan'da kontrollü normalleşme havadan görüntülendi Esnaf: ''4 ay sonra ilk defa satış yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz''

Bursa, 4 ay sonra "sarı" renkle birlikte orta riskli iller arasına girerek kontrollü normalleşmeye ilk adımını attı. 4 ay boyunca evde kalan vatandaşların kendilerini yeniden sokaklara atarak mutlu oldukları görüldü. Şehrin 530 yıllık simgesi tarihî Kozahan'da güneşli havanın tadını çıkartan Bursalılar keyifle çay ve kahvelerini yudumladı. Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki hareketlilik ise 4 ay sonra esnafın yüzünü güldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı açıklamayla birlikte binde 49, 78'lik oranla sarı renkle orta riskli iller arasına giren Bursa'da kontrollü normalleşme başladı. 4 ay boyunca evde kalan ve kurallara uyan Bursalılar, baharın gelmesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkarttı. Bursalıların bu sefer üç ana kural olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Son 4 aydır kapalı olan işletme sahipleri ise yüksek derecede zarar ettiklerini ve bu yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden yüzlerinin güldüğünü belirtti. Kozahan ile Bursa sokakları 4 ay sonunda vatandaşların oluşturduğu renkli görüntülere sahne oldu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.
Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk, ''Bursa'mız sarı renkle birlikte kontrollü normalleşmeye geçince tabii biz de mutlu olduk. Kafelerimiz akşam 19.00'a kadar açık. Burada çay bahçeleri ile dükkânlar birbirini tamamlayan unsurlar. Buraya gelen misafirlerimiz çay ve kahve içerken buranın atmosferini soluyor. Tabii diğer yandan da yukarıdaki dükkânlarımızda alışveriş yapma imkânı buluyor. Alışverişe gelenler burada yorulup çay ve kahve içiyorlar. Bu tabloya bakınca yüzümüz gülüyor. Bu durumun daha iyiye gitmesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarını sürdürmemiz gerekiyor. Fakat benim gördüğüm, 4 ay sonunda Bursalıların kurallara uyduğunu söyleyebilirim. Artık herkes daha dikkatli'' dedi.
Dört ay sonunda ilk defa dükkânına müşteri geldiğini belirten Aydın Murat, ''Vatandaşlarımızın 4 ay boyunca dikkat etmesi sayesinde bugün burası yeniden eski günlerine dönüş yaptı. 4 aydır müşteri sayımız azalmıştı. Ondan dolayı işlerimiz düşmüştü. Ama bu yasakların kalmasından sonra sizin de gördüğünüz gibi vatandaşlar mutlu ve bizler mutluyuz. Bugün ilk defa satış yapmanın mutluluğunu yaşıyorum'' dedi.
Güneşli havanın tadını Kozahan'da çıkartan vatandaşlardan Meral Kara ise, ''Bu sefer herkes daha kontrollü gibi. Evet kalabalık var, lakin herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyor. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder. Umarım artık iş yerleri kapanmaz. Herkes ekmeğinin peşinde. Mutlu ve mesut şekilde koranavirüstn kurtuluruz'' dedi.
Bursa'da kontrollü normalleşmeyle birlikte başta Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetim ve kontrollerini arttırdı. Kontrollü normalleşmeyle birlikte Bursa'nın tarihi cadde ve sokakları, kafeler, restoran ve AVM'ler insanlarla dolup taştı. Temizlik kurallarına daha çok uyulduğu görüldü.
Bursa'da kontrollü normalleşmeyle birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları kalktı. Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Hafta sonu sokak kısıtlaması hafta içi olduğu gibi akşam 21.00 ila sabah 05.00 saatlerine alındı. Okullarda ise okul öncesi eğitim, ilkokul, orta okul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.
Halı saha ve yüzme havuzu gibi benzer işletmeler ise sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında faaliyetlerine devam edebilecek. Düğünler 100 kişilik yapılacak. Dernekler toplantı ve faaliyetlerine 300 kişi sınırı ile devam edecek. Market ve bakkallar ise sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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